هاني رمزي يفاجئ جمهوره بفيديو نادر للراحل إبراهيم نصر

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نشر الفنان هاني رمزي فيديو قديم للفنان إبراهيم وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق "هاني" علي الصورة قائلاً :" بعض من ذكريات الفنان إبراهيم نصر الله يرحمة. حيث رحل أمس عن عالمنا عن عمر يناهز السبعون عاماً.



يشار إلي أن الدكتور اشرف زكي وكوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني قد قامو بنعي الفنان الراحل إبراهيم نصر وذلك عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي" حيث رحل عن عالمنا اليوم عن سن يناهز ال" 70"عاماً.



ورحل الفنان إبراهيم نصر في شهر رمضان ذلك الشهر الذي أمتعنا فيه ببرنامج "الكاميرا الخفية" حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.



