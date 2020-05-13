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غرق شاب أثناء الاستحمام في مياه النيل بالمنيا
الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:17 م
أحمد الخميسي
لقي شاب مصرعه غرقًا فى مياه النيل، أثناء الاستحمام هربًا من شدة الحرارة، أمام قريته التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد 3 أيام، ونقلها لمستشفى ملوي العام.
كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطه ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول بلال علي عبد الله محمد 23 سنه ومقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز جثة هامدة.
وتبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، أن الشاب نزل إلي النيل للاستحمام مع عدد من زملائه هربا من حرارة الجو المرتفعة وتأثير الصيام فجرفه التيار ولقي مصرعه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته بعد استمرار البحث عن جثته لمدة ثلاثة أيام.
تولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من زملاء الشاب الغريق وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.
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