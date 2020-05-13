غرق شاب أثناء الاستحمام في مياه النيل بالمنيا

لقي شاب مصرعه غرقًا فى مياه النيل، أثناء الاستحمام هربًا من شدة الحرارة، أمام قريته التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد 3 أيام، ونقلها لمستشفى ملوي العام.





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطه ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول بلال علي عبد الله محمد 23 سنه ومقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز جثة هامدة.



