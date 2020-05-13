"مستقبل وطن" يوزع 2787 كرتونة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، فعاليات مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، تحت إشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع أمانات المراكز، وذلك بتوزيع الكراتين وشنط المواد الغذائية الجافة إلى المستحقين بالقرى الأكثر احتياجا.





ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. وتحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم.



وتم توزيع ١٣٣٧ كرتونة وشنطة مواد غذائية جافة على المستحقين بقرى الروضة مركز طامية وقلمشاة بمركز إطسا، وقرية تلات بمركز الفيوم، كما تم التوزيع بعدد من الأحياء والمناطق بقسم تاني بندر الفيوم.





وبدأت أمانة طامية التوزيع، بقرية الروبيات، ويتم استكمال التوزيع بالقرية اليوم.





ومن المستهدف أن يتم اليوم توزيع ١٤٥٠ شنطة وكرتون مواد غذائية، وذلك بقرية جرفس مركز سنورس وقرية جردو مركز إطسا، وعدد من الأحياء والمناطق بقسم أول بندر الفيوم.





ويأتي هذا في إطار الخدمات المجتمعية والتي يقوم بها الحزب تجاه المجتمع وتنفيذا لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم.





ومن ناحية أخرى، واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولاته الليلية للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بقرارات رئيس الوزراء بشأن مواعيد الحظر، وكذا الوقوف على التزام الأماكن المصرح لها بالعمل في التوقيت ذاته بالإجراءات الوقائية، بحضور عدد من مسئولي الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولة شملت مناطق الصيفية والشيخ حسن ودار الرماد ومنطقة السواقي بمدينة الفيوم، إضافة إلى قرى دسيا وأبو عش والعزب ومنشاة عبد الله والصعيدي بمركز الفيوم، للوقوف على التزام المواطنين بقرارات الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من المواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية.



