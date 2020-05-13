نائب محافظ المنيا يتابع استلام المشروعات البحثية بعدد من المدارس

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تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من مدارس قرية البرجاية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على انتظام العمل في تسليم المشروعات البحثية من طلاب المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.



شملت جولة نائب محافظ المنيا تفقد مدرسة البرجاية 1 و3 للتعليم الأساسي، والإعدادية المشتركة، وفصول البرجاية الثانوية، ويستمر تسليم الأبحاث خلال الفترة من 9 -16 مايو الجاري طبقا للجدول الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.



وجه نائب المحافظ، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، تطبيقًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين المواطنين.



كما راجع نائب المحافظ الاحصائيات وعدد الطلاب الذين سلموا الأبحاث بكل مدرسة، حيث تلاحظ أن نسبة التسليم وصلت إلى 98%، ويتم اليوم استلام الأبحاث من الطلبة الذين تخلفوا عن التسليم من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، والأول الثانوي.





وقامت الوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، بحمله مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر، ضمن الاجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورنا المستجد.



واسفرت الحملة عن غلق المحلات التى نص عليها القرار بقرية برطباط واثناء المرور على القرى التابعة لقرية برطباط تم ضبط مقهى بقرية كوم الحاصل وبداخله من 150 إلى 200 شخص بداخل المقهى وقامت الحملة بالتحفظ على 11 شيشة وغلق المقهى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.



كما تستمر حملات التطهير والتعقيم بالوحده المحلية لمجلس قروي برطباط وبصفه مستمرة.



أكد اللواء إيهاب زهني رئيس مركز ومدينة مغاغة بأنه لا تهاون على من يعرض نفسه للخطر أو يسوقه إلى غيره وسيتم التعامل بكل قوه مع كل من يخالف التعليمات.



وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،قد وجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للمخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم، بالاضافة الى استمرار حملات النظافة وازالة التعديات على املاك الدولة والارض الزراعية.