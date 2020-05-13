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"هتقعدني في البيت".. رسالة أحمد مالك لشقيقه بعد تألقه في "لعبة النسيان"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:00 م
احمد مالك
احمد مالك
سيدة صادق



"
نشر الفنان أحمد مالك صورة له مع أخوة وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وكانت الصورة لأحمد مالك ولأخوه الذي يمثل حالياً في مسلسل "لعبة النسيان الذي يعرض حالياً علي شاشات التليفيزيون.


وعلق"مالك" علي الصورة قائلاً :"أخويا، الصورة من سنين فاتت دلوقت بقي ممثل وشكله هيقعدني في البيت، مين شافة في لعبةالنسيان "

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يذكر أن ولعبة النسيان بطولة دينا الشربيني ، وأحمد داوود ، وانجي المقدم ، ورجاء الجداوي ، والعديد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حاتم ، والفنانة ياسمين أبو اليزيد ، و المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب.

ويتم عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 13 خلال شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر، وتردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي، بينما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5، ومعدل الترميز هو 27500

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