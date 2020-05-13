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مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى 18 مايو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريم محمود
أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا إلى المديريات التعليمية نظرا لقرب انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب وحرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب وتجنبا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروع البحثي.

ووافق الدكتور الوزير على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.

ونبهت التعليم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة خلال الخطاب الرسمي على التأكد على عدم ربط عملية تسليم الأبحاث بأي مصروفات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأ السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.

وناشد الوزير من خلال الصفحة الرسمية له على الفيس بوك أولياء الأمور وقدم لهم عدة نصائح قال: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 مايو حتى ١٦ مايو وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".

وأضاف أنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم مضيفًا: "شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الأبحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه".

وقال: "إن الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الإلكترونية ورفعها على المنصة وأن إذا قدم البحث إلكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقي، إذا كان البحث مكتوب على ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس وقال القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية سنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط الإيد وليس شرط تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة".

وأضاف: "لا تتكدسوا إلكترونيا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في أداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال أولياء الأمور أهم ما يشغلنا".

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