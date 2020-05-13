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طلعت يوسف: قررت تخفيض راتبي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد
الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:30 م
علي نبوي
قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إنه قرر تحفيض راتبه مع النادي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف يوسف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"قرار تخفيض راتبي 50% خطوة مناسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ووجهت مجلس إدارة النادي بصرف هذه المبالغ في عمل الخير، وهذه المبادرة لقت استحان كبير من قبل باقي الجهاز الفني وباقي الأندية".
وتابع :"أوافق على عودة النشاط الرياضي في مصر حال توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالنسبة لي أتمنى عودة النشاط ولكن الأهم بالنسبة لي صحة اللةعبين والمواطنين".
وأتم :"أسعى دائما للوصول إلى الكمال في الأداء مع نادي الاتحاد، ورغم وجود الفريق في المركز الرابع إلى جانب الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعبين مازالت انتظر المزيد منهم".