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"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، والذى يهدف ضمان جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع.

وأكد "القصير" أن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين، لذلك نحرص علي ضمان الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية، والتي تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.

وشدد القصير بالعمل على ضرورة تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان في المناطق التي تشهد كثافه عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامه بالفعل، من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الزراعي المصري، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفني والمالي لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول في المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب.

ويساهم البروتوكول أيضا على خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أن الوزارة تغطي احتياجات من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل وتصدر ما يزيد من الاحتياجات منها إلى الخارج.

ووجه القيصر كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجي الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن.

وأكد القصير على أهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر، كما أكد على أهمية التحسين الوراثي لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية.

كما استهدف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافة التوسع في التلقيح الاصطناعي وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظامية، وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان والتي تناسب صغار المربيين في إحتياجات الغذائية والرعائية، وبقروض بنكية ميسرة.

ومن جانب اخر قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفي، وأنه أصبح للوزارة خريطة واضحة للثروة الحيوانية في مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، مما يساهم في تحديد المناطق الأكثر احتياجا للمراكز، وبالتالي إتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديده لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.

وأوضح الصياد أنه تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتي لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإشراف الفني المباشر للوزاره عليها.

فيما قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين في إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة، أو التواصل مع القطاع عبر الواتساب على الأرقام 01558626681 -0155862668.
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)
"الزراعة" تعلن الدعم المالي لصناعة الألبان.. وتنشر رقمين للتواصل (صور)

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السيسي السيد القصير الزراعة الألبان

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