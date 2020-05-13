بيان رسمي يبرئ وردة من ورطة جديدة

نفى أليكسيس كوجياس، رئيس نادي لاريسا اليوناني، اليوم الأربعاء، وجود أزمة أخلاقية في عملية فسخ عقد الدولي المصري عمرو وردة، المعار من باوك.





ونشر رئيس لاريسا بيان رسمي قال فيه :-





"أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل الثنائي، وردة وجياناس ماسوراس.. بالنسبة لوردة فقد اتخذت هذا القرار، بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، اللاعب ظهر في التدريبات مرتين فقط من أصل 9، في الفترة الماضية، رغم اقتراب استئناف النشاط الكروي... كما أنه لم يحصل على إذن بالغياب، سواء من المدير الفني أو مدير الفريق أو مني شخصيًا".





وأضاف البيان :" قرار رحيل وردة عن لاريسا، يرجع لهذا السبب فقط.. الكل يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب، على المستويين الكروي والشخصي، وهو ما جعلنا نساعده للتغلب على مشاكله الشخصية السابقةأود أن أشكر عمرو على اللحظات الرائعة التي قدمها لنا، على مدار العام، كما أشكره على الرسالتين اللتين أرسلهما إلي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث أعرب عن امتنانه لي ولنادي لاريسا لما قدمناه له سيكون وردة دائمًا في قلوبنا، ونحن في انتظار أن يعود إلينا في وقت ما.. لكن مع احترام مبادئنا".