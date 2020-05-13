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قرار نهائي.. حارس الزمالك يحسم موقفه من الرحيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

حسم محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد عواد للمقربين له بأنه رفض كل العروض المقدمه له من اجل الرحيل عن صفوف الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء.


ويرغب اللاعب في البقاء داخل نادي الزمالك من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي في المباريات ثم التواجد بصفوف المنتخب الوطني.


وقد انتشرت بعض التقارير الإعلامية التي أكدت على وجود عدة عروض محلية وعربية من اجل رحيل عواد عن صفوف الزمالك، وذلك بعد انتقاله الى صفوف الفريق الأبيض في مطلع الموسم الحالي.

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