خيانة عهد 19 يتصدر "ترند" جوجل بعد دخول حلا شيحة المستشفى بسبب زوجها

تصدر مسلسل خيانة عهد 19 اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من مايو 2020، عقب انتهاء عرض الحلقة بعدما زادت الأحداث سخونة واشتعل الصراع واكتشفت الخيانة.





خيانة عهد 19





ووصل العرض الدرامي الذي تقدمه النجمة الكبيرة يسرا إلى خيانة عهد 19 وذلك بعد توالي الحلقات، التي تعرض تزامنًا مع شهر رمضان المبارك وتطل به النجمة يسرا بعد غياب.





أحداث خيانة عهد 19





وبدأت خيانة عهد 19 بمشهد للنجمة يسرا وهي تقرأ الفنجان للنجمة حلال شيحة التي راقبت زوجها، إلى الفندق الذي يستأجره وتكتشف خيانة زوجها لها بزواجه من جارته عليها، ما سبب لها صدمة كبيرة.





نقل حلا شيحة للمستشفى في خيانة عهد 19





تعرضت حلا شيحة لانهيار عصبي شديد نتيجة اكتشاف زواج زوجها نقلت على إثره إلى المستشفى خلال أحداث خيانة عهد 19 وتفكر يسرا الانتقام منها بنفس ما فعلته في ابنها.





مفاجأة في خيانة عهد 19





ذهبت يسرا خلال خيانة عهد 19 إلى المستشفى وقررت الانتقام من حلا خلال تواجدها بالمستشفى محاولة حقنها بالمخدرات كرد انتقامي لما قامت به تجاه ابنها خالد ومع اقتراب حقنها تتراجع يسرا وقلبها لم يطاوعها.





عودة يسرا من خلال "خيانة عهد"





وعادت الفنانة الكبيرة يسرا إلى سباق رمضان الملئ بالأعمال الدرامية الكثيرة لتتألق من جديد بعد غياب عن الموسم الماضي الذي لم تشارك به بأي عمل، لتعود لنيل إعجاب عشاقها من خلال مسلسلها الجديد "خيانة عهد".





مشاهدة خيانة عهد 19





وتقوم ببطولة مسلسل "خيانة عهد" النجمة يسرا بمشركة نخبة من ألمع النجوم وعلى رأسهم هنادي مهنا الوجه الصاعد بسرعة الصاروخ وعبير صبري وجومانة مراد وحلا شيحة.





موعد عرض مسلسل خيانة عهد والقنوات





ويعرض ملسل خيانة عهد يوميا طوال شهر رمضان 2020 المبارك على قناة الحياة صاحبة الحقوق في الـ6:30 مساءً.



