Advertisements

أتلتيكو مدريد يستعد لخطف نجم الريال

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
اقترب الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الاسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترك الإنتقالات الصيفية القادمة.


وكشف تقرير نشرته شبكة " Gol Caracol " الكولومبية، عن وجود اتصالات مكثفة  بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لحسم  إنتقال رودريجيز الى 


ومن المتوقع ان يصل  الناديين لإتفاق حول قيمة الصفقة، علماً أن اللاعب ينتهي عقده مع النادي الملكي في صيف 2021.


ويذكر ان جيمس رودريجيز انتقل الي صفوف ريال مدريد مطلع موسم 2014 /2015 وبعد مشاركة مميزة له مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم والتي اقيمت بالبرازيل في صفقة تخطت ال100 مليون يورو.

أخبار تهمك

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 13 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 21 ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

02:58 م

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟