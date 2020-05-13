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نيوكاسل يجهز عرض رسمي لضم بيل.. واللاعب يرد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
أظهر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض رسمي لضم بيل في الصيف القادم مقابل مبلغ 60 مليون يورو.

كما أشارت التقارير إلى أن نادي ريال مدريد لن يمانع في رحيل بيل ويرى أن عرض اهتمام نيوكاسل به فرصة جيدة للتخلص من اللاعب في الصيف.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن بيل ينوي رفض عرض نيوكاسل المقدم له في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل لا ينوي مغادرة نادي ريال مدريد قبل انتهاء عقده في صيف 2022 القادم.

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