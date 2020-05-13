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"كاف" يستقر على الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2021

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:01 م
الاهلي
الاهلي
أثارت تقارير صحفية الجدل بشأن الأندية المتوقع مشاركتها من قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها 2021.

وأفاد موقع الصريح أون لاين التونسي بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) استقر على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في صيف 2021 في الصين لمدة عام لتقام في الصيف التالي وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت الذي تسبب في تعطيل الكثير من البطولات وتم تأجيلها لمواعيد جديدة أبرزها بطولة يورو 2020 التي نقلت من الصيف المقبل إلى صيف 2021.

وأكد الموقع التونسي أنه على الرغم من نفي العديد من الجهات الرسمية داخل الاتحاد الأفريقي حول حسم الأندية الأفريقية الذي سوف تمثل القارة في بطولة العالم للأندية في الصين 2021 إلا أن الاتجاه داخل الكاف هو إدراج الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والوداد المغربي صاحب المركز الثاني ضمن القائمة بالإضافة إلى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) في النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقي ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.

وأشار الموقع التونسي إلى أنه من المقرر أن تقام بطولة كاس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 3 أندية أفريقية وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق يتأهل منها الأوائل فقط إلى ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وذكر الموقع التونسي أنه تم اتخاذ القرار باللعب فى يونيو 2022 خاصة أن بطولة كأس العالم للمنتخبات المقررة في قطر ستقام فى نهاية العام بفصل الشتاء لظروف الطقس على أن تقام النسخة الثانية من مونديال الأندية السوبر في صيف 2025 قبل عام من كأس العالم التي تنظمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا فى 2026.

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