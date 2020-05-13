Advertisements

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 20 لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:08 م
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 20 لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 20 ننشر لكم مواعيد عرضها فالمسلسل من بطولة  ياسمين عبد العزيز، كما نقدم لكم القنوات الناقلة والتردد.


ولاقى مسلسل ونحب تاني ليه نسبة مشاهدة عالية من جانب الجماهير منذ بداية عرضة في أول شهر رمضان الكريم وحتى الأن.

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 20 في إطار اجتماعي رومانسي وهو يخلو تماما من كوميدية ياسمين عبد العزيز التي تعودنا عليها، فيحكي المسلسل قصة المشاكل الزوجية، وتعرض ياسمين عبد العزيز للإهمال من جانب زوجها وتتوالى الأحداث.

نجوم مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة 20

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وهم “ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، عماد رشاد، تارا عماد، ايمان السيد، سليمان عيد، وفاء سالم” وأخرين من النجوم، ونحب تاني ليه من تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكري، انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لرجل الأعمال تامر مرسي.

مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة 20 ومواعيد عرضه

يتم عرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة 9″30 مساءا كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، عبر تردد11488 أفقي، وبمعدل ترميز27500، وبمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 20 لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

أخبار تهمك

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 22 ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن تهديد جديد لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 6 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

05:24 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟