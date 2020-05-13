فى حال الإلغاء.. اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بالدوري

مازال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لم يحسم حتي الأن مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما تم تعليقها خلال الفترة الماضية.





ويتحدث البعض حول تتويج النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب بدرع المسابقة فى حال عدم إستكمالها مثل دوريات تم إلغائها خارجيًا، ولذلك نفي ذلك اتحاد الكرة المصري ذلك الأمر، مؤكدًا ان ذلك سابق لأوانه، والذى مازال حتي الأن يسعي مسؤولي الاتحاد لإستكمال بطولة الدوري المصري.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أصدر بيان رسمي، يُعلن فيه تعليق النشاط حتي نهاية مايو، جاء كالأتى :





بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.



