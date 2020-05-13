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3.53 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك الإماراتية خلال 4 أشهر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
بلغت قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية / يو أيه إي إف تي إس / 3.53 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

وتظهر الإحصائيات أن قيمة تحويلات البنوك بلغت 2.33 تريليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل في حين وصلت قيمة تحويلات الأفراد 1.2 تريليون درهم تقريبا في الفترة ذاتها.

وتفصيلا على المستوى الشهري فقد بلغ إجمالي قيمة التحويلات /بنوك وأفراد/ 733.15 مليار درهم في أبريل من العام الجاري مقارنة مع 906 مليارات درهم في الشهر ذاته من العام 2019.

من جانب آخر بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي 88.055 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 منها 88.035 مليار ودائع بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.

وخلال شهر أبريل الماضي بلغت قيمة السحوبات 19.384 مليار درهم بحسب احصائيات المصرف الصادرة اليوم.

وعلى مستوى الودائع من المصرف المركزي فقد بلغت قيمتها 74.053 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 منها 74.049 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.

وخلال شهر أبريل بلغت قيمة الودائع لدى المصرف المركزي 16.65 مليار درهم.

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