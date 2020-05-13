توقعات ميدو بشأن المباريات المؤجلة من البطولات المصرية والأفريقية

تحدث أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق لمصر المقاصة، عن استئناف مسابقة الدوري المصري من عدمه في ظل الظروف الحالية، التي تشهدها البلاد نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وقال ميدو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه يرى من الصعوبة استكمال الموسم الحالي من الدوري العام في ظل الظروف الحالية، لكن هناك إمكانية لاستكمال موسم الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا، في ظل تبقي عدد قليل من المباريات.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "في رأي أن مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية".

ولفت ميدو أن مسابقة الدوري العام سيتم إلغاؤها وإلغاء نتائج مبارايتها، ويصعب استكمال اللقاءات المتبقية في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها فيروس كورونا على الجميع.