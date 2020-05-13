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مصدر بالأهلى يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة الخطأ الإداري ضد سعد سمير

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة الاستغناء عن خدمات سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بسبب خطأ إداري.

وترددت أنباء قوية صباح اليوم، عن وقوع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، في خطأ إداري عند تسجيل محمود كهربا بالجبلاية بدلًا من سعد سمير، والذي تم رفع اسمه بسبب إصابته بوتر إكيليس.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي أن رفع اسم سعد سمير من قائمة الفريق بالاتفاق مع اللاعب بشكل واضح بسبب طول فترة غيابه.

وأضاف: "رفع اسم اللاعب من القائمة، هو أمر متبع من من قبل مع لاعبين مثل كريم نيدفيد ورامى ربيعه والعديد من الأسماء التي تتعرض لإصابات طويلة".

وتابع: "الاتفاق بين النادى واللاعب يجعل عقده مازال ساريًا ويحصل على مستحقاته وفقا لاتفاق بين الطرفين، خاصةً أن اللاعب ابن للقلعة الحمراء".

واختتم: "حتى وإن حصل خطأ، لا يمكن أن يوقع سعد سمير لأي نادي أخر حتى لو كان حرًا دون الرجوع للنادي".

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