عمر الجنايني: لن نتردد لحظة في الإعلان عن أي قرار سيتم اتخاذه

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سيعلن أي قرار سيتم اتخاذه داخل الجبلاية.





وقال الجنايني في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للإتحاد عبر فيس بوك، اليوم الأربعاء، إنه "لاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأخبار المنسوبة إلى مصدر وصف بأنه مسؤول في اتحاد كرة القدم دون ذكر اسمه، يتحدث عن اتصالات تجرى بين مسؤولين مصريين والاتحاد الدولي بشأن مهمة إعداد اللائحة الجديدة وما سيترتب عليها في القريب".





وناشد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وسائل الإعلام كافة بالتريث في نشر الأخبار الخاصة بهذه الأمور والمبنية على الاجتهاد أو المنسوبة لمصادر غير معلومة، حرصاً على عدم إثارة أي بلبلة لدى الرأي العام، مؤكداً على تفهمه التام لحرص وسائل الإعلام على القيام بدورها في نقل الخبر إلى جماهيرها وروادها شريطة أن يكون صحيحاً.





وأضاف الجنايني أن كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، تسير وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ومن الطبيعي أن يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.



