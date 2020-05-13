شركة إدارة مراكز التسوق تطلق خمسة مبادرات لدعم المجتمع المصري خلال رمضان





أطلقت شركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، خمسة مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك في مصر هذا العام.





وأكدت شركة ماجد الفطيم" التزامها طويل الأمد تجاه المجتمع المصري وسعيها إلى توفير الدعم والمساعدات لمختلف أفراد المجتمع من خلال تعاونها مع مؤسّسات محليّة تضم هيئة "الهلال الأحمر المصري"، ومستشفى "أهل مصر"، وصندوق "تحيا مصر"، و"بنك الطعام المصري" ومؤسّسة "سين 9" للصناعات المستدامة.





وقامت الشركة بوضع صناديق التبرعات الخاصة بهيئة "الهلال الأحمر المصري" في كافة فروع "كارفور مصر" لجمع التبرّعات النقدية، والتي ستُخصّص لدعم جهود "الهلال الأحمر" في عدة مجالات من بينها الخدمات الصحية، وعمليّات التعقيم، والدعم النفسي الاجتماعي، وتوزيع الصناديق الغذائية. كما يتم التعاون مع "الهلال الأحمر" لتقديم الإرشادات الصحية حول إجراءات الوقاية السليمة لكافة العملاء والموظّفين والموردين في متاجر كارفور، ويتواجد فريق تطوّعي من "الهلال الأحمر" للمساعدة أيضاً على تعقيم كافة متاجر الشركة والمحافظة على بيئة آمنة للجميع.





وتدعم الشركة مستشفى "أهل مصر" من خلال تقديم مساعدات مالية من أجل شراء معدات الوقاية الشخصية للموظفين والطواقم الطبية، وتقوم كارفور لهذه الغاية بتجميع باقي الفكة من كافة فروعها طوال شهر رمضان وتقديمها للمستشفى.





وتأتي هذه المبادرة إيماناً من الشركة بالدور العظيم الذي يقوم به أفراد الطاقم الطبي في مصر وتفانيهم اللامتناهي في إنقاذ الأرواح.





بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة للعام الثاني على التوالي مع صندوق "تحيا مصر" لدعم العاملين ذوي الدخل المحدود من خلال التبرع بـ2500 كرتونة رمضانية، ويأتي ذلك بعد انضمام الشركة العام الماضي إلى مبادرة "دكان الفرح".





كما قدمت الشركة عدداً من كراتين رمضان لدعم العاملين في مؤسسة "سين 9"، التي تنتج الأكياس الصديقة البيئة الخاصة بعلامة كارفور، والتي تعمل على تدريب وتوظيف محدودي الدخل.





كما يمتد دعم الشركة إلى العاملة اليومية التي تأثرت أعمالهم بالوضع الصحي والاقتصادي الحالي في مصر، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها في مبادرة "دعم العمالة اليومية مسؤولية" من "بنك الطعام المصري".

وتوفّر "كارفور" لعملائها الفرصة للتبرّع أثناء تسوّقهم عبر متجر كارفور الالكتروني حيث يمكنهم التبرع بكراتين رمضان أو بخمسة جنيهات وستقوم كارفور بجمع التبرّعات ومضاعفتها دعماً للمبادرة.





وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "إننا سعيدون جداً بالمساهمة في إطلاق ودعم هذه المبادرات المختلفة والضرورية في ظل الأحداث العالمية الحالية. "ماجد الفطيم" جزء من نسيج المجتمع المصري، ونؤكد أننا في كارفور حاضرون دائماً من أجله، ونأمل أن نستطيع مساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات خلال الشهر الفضيل. أتوجه بجزيل الشكر لجميع شركائنا الأعزاء على جهودهم الجبارة والتعاون المثمر والمستمر بيننا، حيث تأتي هذه الجهود استكمالاً لتعاوننا السابق مع الهلال الأحمر المصري ومستشفى أهل مصر وصندوق تحيا مصر ومؤسسة سين 9، كما إنه أول تعاون يجمعنا مع بنك الطعام المصري، ونرجو أن يستمر هذا التعاون في المستقبل".