Advertisements

"فركش" هيثم شاكر يعلن عن انتهاء تصوير مسلسل"حب عمري"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:17 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
نور طلعت
أعلن الفنان هيثم شاكر، عن انتهاء تصوير جميع مشاهد العمل بمسلسل "حب عمري" والذي يعرض حاليًا بشهر رمضان.

وأعرب هيثم، عن سعادته هو وفريق العمل بانتهاء التصوير، من خلال منشور عبر حسابه الخاص بالفيس بوك،قائلًا به،:"فركش حب عمري الحمد لله شكرا من كل قلبي لكل من اقترن اسمه بمسلسل حب عمري على المجهود الكبير من اصغر فرد لاكبر فرد خلف الكاميرا او امامها مدين لكم جميعا بالشكر مش هكتب اسماء علشان مش عايز انسى اسم اي حد بس كلكم عارفين نفسكم
اشوفكم على خير".

مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 6 ساعات

تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعة و 12 دقيقة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 4 ساعات

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 14 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن تهديد جديد لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

05:24 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟