"فركش" هيثم شاكر يعلن عن انتهاء تصوير مسلسل"حب عمري"



وأعرب هيثم، عن سعادته هو وفريق العمل بانتهاء التصوير، من خلال منشور عبر حسابه الخاص بالفيس بوك،قائلًا به،:"فركش حب عمري الحمد لله شكرا من كل قلبي لكل من اقترن اسمه بمسلسل حب عمري على المجهود الكبير من اصغر فرد لاكبر فرد خلف الكاميرا او امامها مدين لكم جميعا بالشكر مش هكتب اسماء علشان مش عايز انسى اسم اي حد بس كلكم عارفين نفسكم

اشوفكم على خير".



مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



أعلن الفنان هيثم شاكر، عن انتهاء تصوير جميع مشاهد العمل بمسلسل "حب عمري" والذي يعرض حاليًا بشهر رمضان.