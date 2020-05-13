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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:18 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي في الحلقة ال20 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تختلف فكرته هذا العام عن السنوات السابقة حيث يقوم رامز جلال بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك" وذالك بعد خروجه من الصندوق المغلف بثلاث صور، وتقوم الإعلامية أروى بإستضافة ضحاياه وتقنعهم بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة.

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