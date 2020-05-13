بعد تنصيبه فتوة الجمالية.. مسلسل "الفتوة" مطلوب على جوجل

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تصدر مسلسل "الفتوة" لـ الفنان ياسر جلال، تريند محركات البحث جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة العشرون من احداث المسلسل التي شهدت أحداث كثيرة وتنصيب "حسن الجبالي" فتوة الجمالية.



وبدات الحلقة 20 من مسلسل " الفتوة " بفضل يحدث حصانه " عزيز " ويؤكد له إنه سيكون فتوة قريبا ثم مشهد آخر لجميلة الغازية تعزي مي عمر " ليل " والمعلم عزمي " أحمد صلاح حسني " الذي يطلب من جميلة البقاء في الجمالية والعودة اليها لكنها تشترط عليه الزواج منها.



وكان حسن الجبالي يسير في الحارة ويواجه المعلم فرج وفي نفس الوقت يستعد عزمي لينصب نفسه فتوة لحي الجمالية، أما رياض الخولي فيجمع رجاله ويرفض مواجهة الفتوات خوفا من معركة يموت فيها ومازالت حالة حي الجمالية الترقب لمن سيكون فتوة الجمالية الجديد بعد مقتل إحمد خليل فهناك صراع خفي بين أكثر من طرف



يذكر ان مسلسل "الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب ياسر جلال أبرزهم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

