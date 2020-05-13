باسل الزارو يهدد دينا الشربيني في أول مواجهة بينهما

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شهدت الحلقة 20 من مسلسل «لعبة النسيان» مفاجآت في أحداثها، حيث تمت المواجهة بين دينا الشربيني (رقية) لأول مرة وحاتم الزارو الذي يمثل دوره.



وبعد توجهها إلى منزله وفقا للعنوان الذي أرسله لها، وحدثت مواجهة بينهما، حيث قام (باسل) بابتزازها، كي تقيم علاقة معه، وذكرها بعلاقتهم القديمة في السابق، وقام بابتزازها بفضحها ونشر صورها وهما معا على الإنترنت.



وحاول (باسل) الاعتداء عليها لتقوم (رقية) بضربه بزجاجة على رأسه وهربت من المكان، وشهدت الحلقة مواصلة باسل الزارو تهديد رقية مقابل منع نشر هذه الصور.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".