Advertisements

باسل الزارو يهدد دينا الشربيني في أول مواجهة بينهما

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:19 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
يارا أحمد


شهدت الحلقة 20 من مسلسل «لعبة النسيان» مفاجآت في أحداثها، حيث تمت المواجهة بين دينا الشربيني (رقية) لأول مرة وحاتم الزارو الذي يمثل دوره.

وبعد توجهها إلى منزله وفقا للعنوان الذي أرسله لها، وحدثت مواجهة بينهما، حيث قام (باسل) بابتزازها، كي تقيم علاقة معه، وذكرها بعلاقتهم القديمة في السابق، وقام بابتزازها بفضحها ونشر صورها وهما معا على الإنترنت.

وحاول (باسل) الاعتداء عليها لتقوم (رقية) بضربه بزجاجة على رأسه وهربت من المكان، وشهدت الحلقة مواصلة باسل الزارو تهديد رقية مقابل منع نشر هذه الصور.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن تهديد جديد لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 4 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 14 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

05:24 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟