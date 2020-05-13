توجيهات عاجلة من وزير النقل لقيادات المترو والسكة الحديد (صور)

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وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات، بالإضافة إلى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق بجميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة، عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.



جاء ذلك خلال جولة الوزير الفقدية المفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق (التبادلية بين الخطين الأول والثاني)، في الرابعة والنصف عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب، حيث تفقد الوزير المحطة وتابع مرور اكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني.



وفي لقائه مع عدد من الركاب حرص الوزير على التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية التطهير المستمر للأيدي بالكحول، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات وأن كافة العاملين بوزارة النقل في خدمة المواطن المصري.



وتوجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتسهيل سفر الركاب وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.



وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.



2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.



تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..