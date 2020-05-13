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الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء،  تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من خارج البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 582 إصابة

وبحسب الإيجاز الإعلامي اليومي حول مستجدات كورونا بثته الحكومة لوسائل الإعلام مكتوباً، فإن "من بين الإصابات؛ 4 حالات إصابة بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت 2 قدموا من لندن، و2 من مصر، و2 لسائقي شاحنات من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد".
وبين الإيجاز أن العدد الإجمالي للإصابات في المملكة يرتفع بذلك الى 582 إصابة".
وإشار إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة اليوم، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة.
وأشار إلى "إجراء 4000 آلاف فحص مخبري تقريباً الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوصات".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 


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