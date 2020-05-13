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3 % تراجع في التجارة العالمية بالربع الأول

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
 أعلن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد" في تقرير اليوم الأربعاء في جنيف، أن وباء كورونا وتداعياته أدى إلى تراجع قيم التجارة العالمية بنسبة بلغت 3 % في الربع الأول من العام الجاري 2020، وتوقع أن يتسارع التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني وبما تصل نسبته إلى 27 %.

وأشار المجلس في تقرير لجنته لتنسيق الأنشطة الإحصائية، بالتعاون مع مجتمع الإحصاء الدولي، إلى أنه في الوقت الذي تضغط الحكومات في كل مكان لاتخاذ قرارات الانتعاش الاقتصادي بعد الأثار التي تسبب فيها وباء كورونا، فإن من المهم أن تكون تلك القرارات مستنيرة بأفضل المعلومات والبيانات المتاحة.

وذكر المجلس الأممي في تقريره اليوم، على لسان أمينه العام مخيسا كيتوى، أن الانخفاض في التجارة العالمية كان مصحوبا بانخفاضات ملحوظة في أسعار السلع والتي انخفضت بشكل كبير منذ ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار السلع الأساسية في السوق الحرة والذي يقيس تحركات أسعار السلع الأولية المصدرة من قبل الاقتصادات النامية، قد فقد 1.2 % من قيمته في يناير و 8.5 % في فبراير و 20.4 % فى مارس، وذكر أن أسعار الوقود الهابطة كانت المحرك الرئيس للانخفاض الحاد حيث انخفضت بنسبة 33.2 ٪ في مارس، في حين انخفضت أسعار المعادن والخامات والمواد الغذائية والمواد الخام الزراعية بأقل من 4 ٪ .
وقال التقرير إن الانخفاض بنسبة 20٪ في أسعار السلع الأساسية في مارس كان رقما قياسيا فى تاريخ مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية؛ إذ أنه وبالمقارنة مع التداعيات خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 فإن الحد الأقصى من الانخفاض الشهري كان بلغ 18.6٪ فقط.

وأعربت اونكتاد فى التقرير عن القلق من ظان مدة الاتجاه الهبوطي الحالى في أسعار السلع الأساسية والتجارة العالمية وقوته الإجمالية لا تزال غير مؤكدة، وذكر التقرير أنه وقبل أن يؤدي وباء كورونا بالتجارة الدولية إلى حالة من الفوضى فإن أحجام وقيم التجارة العالمية للبضائع كانت تظهر علامات متواضعة على التعافي منذ أواخر عام 2019.

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