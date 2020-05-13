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مسلسل "النهاية" تريند جوجل لهذا السبب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر مسلسل "النهاية" لـ الفنان يوسف الشريف، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة التاسعة عشر من احداث المسلسل.

حقق مسلسل "النهاية "لـ الفنان يوسف الشريف، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، حيث لاقي استحسانا كبيرا من قبل جماهير يوسف الشرف وبالأخص رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما وتدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

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