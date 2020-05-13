Advertisements

إيطاليا تسجل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي الـ 222 ألفا، وتسجيل 195 وفاة جديدة، ليتخطى الإجمالي الـ 31 ألفا.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء.

وبينت أيضا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا.

جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا ايطاليا اللعن إصابة بفيروس كورونا 888 اصابة 88 إصابة 22 الف 195 وفاة

أخبار تهمك

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 10 ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعة و 13 دقيقة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو"

منذ أقل من ساعة

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن تهديد جديد لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 22 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

تونس تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 542 حالة وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

المغرب يسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

05:24 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟