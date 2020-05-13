إيطاليا تسجل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي الـ 222 ألفا، وتسجيل 195 وفاة جديدة، ليتخطى الإجمالي الـ 31 ألفا.





وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس.





وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء.





وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.





وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء.





وبينت أيضا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا.





جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلا.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



