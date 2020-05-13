موعد اللحقة الـ 20 من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

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تعرض اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى خلال الموسم الرمضاني الحالي.



وتبث الحلقة العشرون من مسلسل "خيانة عهد" في تمام الساعة السادسة والنص على شاشة الحياة، ويعرض على شاشة "سي بي سي" في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والاعادة الاولي في الخامسة والنص صباحا.



مسلسل "خيانة عهد" يشارم في بطلوته بجانب الفنانة يسرا، خالد انور، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان ومن اخراج سامح عبدالعزيز.



