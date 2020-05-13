Advertisements

الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن سجلت  وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6067 حالة، وتسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 515.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الجزائر إصابة بفيروس كورونا 8 وفيات 186

أخبار تهمك

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو"

منذ ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن تهديد جديد لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 10 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 22 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

خبر سار من القوى العاملة عن الدفعة الثانية من منحة السيسي للعمالة

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الصحة المغربية تسجل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة

الجزائر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الجزائرية تسجل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

05:24 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟