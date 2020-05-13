الكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري الإيطالي

أعلنت الأندية الإيطالية موقفها من الموعد المنتظر لاستئناف بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتوقفت المسابقة من التاسع من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.









وجاء في بيان صدر في أعقاب جمعية عمومية للأندية "في ما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين (...) تم اختيار تاريخ 13 يونيو من أجل استئناف البطولة" المعلقة منذ التاسع من مارس الماضي.







