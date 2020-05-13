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هيثم شاكر مُتهم بقتل ميدو عادل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
نور طلعت

ألقى القبض على الفنان هيثم شاكر، عقب اتهامه بقتل الفنان ميدو عادل ليلة حفل زفافة من الممثلة سهر الصايغ جاء ذلك في أحداث حلقة اليوم من مسلسل"حب عمري".

شهدت الحلقة حفل زفاف ميدو عادل من الممثلة سهر الصايغ، وقتله ثم دخول عيسى والذي يجسده هيثم شاكر، السجن بتهمه قتل ميدو عادل، ولكنه أنكر بينما تحاول منه فضالي شقيقة ميدو عادل، في المسلسل أن تخرج عيسى من السجن لشعورها بأنه مظلوم.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

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