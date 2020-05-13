موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20 والقنوات الناقلة طوال رمضان 2020

مسلسل فلانتينو الحلقة 20 ، وقع "الزعيم" عادل إمام في ورطة كبيرة خلال الأحداث السابقة من مسلسله الجديد الذي يقدمه خلال رمضان الجاري، بعد زواجه من النجمة داليا البحيري.





مسلسل فلانتينو الحلقة 20





يترقب الجمهور مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 20 المقرر عرضها اليوم الأربعاء الموافق الـ13من مايو 2020، العشرين من شهر رمضان المبارك.





مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 20





ووينشر لكم موقعكم "الفجر" موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20 والقنوات الناقلة للعرض الدرامي الكوميدي الذي يقدمه النجم عادل إمام وبرفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز.





عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20





ويزداد البحث يوميا حول معرفة عرض الحلقات والقنوات الناقلة وكافة الأعمال الأخرى وهو ما سنعرضه خلال هذا الموضوع لنلبي لقرائنا كافة ما يطلبونه بشأن تفاصيل مسلسل فلانتينو الحلقة 20 .





مسلسل فلانتينو الحلقة 20





وتعرض النجم عادل إمام لمشاكل في الموسم الرمضاني السابق بعدما تأخر الانتهاء من تصوير "فلانتينو" ليمر رمضان الماضي دون مشاركة الزعيم عادل إمام الذي عاد لجمهوره وعشاقه من جديد وتمر 19 حلقة قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20 المقررة اليوم.





مواعيد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20





ويقوم النجم عادل إمام ببطولة مسلسل فلانتينو برفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز إلى جانب بعض النجوم الواعدة وعلى رأسهم حمدي الميرغني الذي حقق نجاحا كبيرا، إلى جانب القدية حلا شيحة التي تقوم بدور الفتاة المحبة لـ "الزعيم" وتزوجها سرا ، وهو ما كشف قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20.

موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20





يعرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20 عبر فضائية dmc يوميا فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك 2020.











