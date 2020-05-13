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موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 20 وتفاصيل الحلقة السابقة والقنوات الناقلة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:27 م
مسلسل النهاية الحلقة 20
مسلسل النهاية الحلقة 20
مسلسل النهاية الحلقة 20 ، تزداد المشاهدات والإقبال على العمل الدرامي الفني الذي يميل إلى "الخيال العلمي" في إسلوب جذاب وشيق لم نعتد عليه من قبل في السينما والدراما العربية، ليكون الشريف سباقا في رؤيته دوما.

تفاصيل مسلسل النهاية الحلقة 20

مسلسل النهاية الحلقة 20.. يستمر النجم يوسف الشريف في تألقه خلال العمل المختلف الذي يقدمه هذا العام في رمضان 2020 والذي حصد اهتمام الكثريث في الـ19 حلقة السابقة التي تم عرضها.

أحداث مسلسل النهاية الحلقة 20
 
ويزداد الصراع قبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 20 إذ يحاول الروبوت "زين" الانتقام من المحروقي، بعدما تهجم الأخير على "سارة" وسرق العقول الصناعية، التي أعدت لتكوين جيش من الروبوتات.

موعد مسلسل النهاية الحلقة 20

ويترقب الجمهور الكريم مشاهدة مسلسل النهاية الحلقة 20 لمعرفة ماذا سيفعل زسن وماذا سيقدم المهندس وكذلك عمرو عبدالجليل الذي تفاجأ المتابعون بكونه ؟آليا" وليس إنسانًا حقيقيا.

تفاصيل عرض مسلسل النهاية الحلقة 20

ونرصد خلال موقعكم "الفجر" كافة التفاصيل التي تتعق بعرض مسلسل النهاية الحلقة 20 وكذلك القنوات الناقلة، إلى جانب بعض التفاصيل عن الحلقات السابقة لنخلق بيئة تفاعلية لمتابعينا الأعزاء.
 
موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 20 

من المقرر أن يعرض مسلسل النهاية الحلقة 20 عبر قناة "أون إي" في الـ10:15 مساءً ويعاد في الـ2 صباحا، والـ2 مساءً، طوال شهر رمضان المبارك.

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