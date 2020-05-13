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موعد عرض مسلسل الفتوه الحلقة 21 بطولة ياسر جلال والقنوات الناقلة والترددات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:31 م
مسلسل الفتوه الحلقة 21
مسلسل الفتوه الحلقة 21
مسلسل الفتوه الحلقة 21  | اشتعلت أحداث العمل الدرامي المقدم من النجم ياسر جلال والجميلة مي عمر قبل عرض اليوم الذي سيشهد تفاصيلا جديدة تتعلق بالفتونة والكنز.

أحداث مسلسل الفتوه الحلقة 21  

ويستعرض "الفجر" موعد مسلسل الفتوه الحلقة 21  والقنوات الناقلة وكذلك تفاصيل كافة الحلقات يوميًا عقب الانتهاء من العرض ليكون متابعنا الكريم على دراية بكل ما يدور من أحداث ولا يفوته شيئًا.

مسلسل الفتوه الحلقه 21

ويترقب الجمهور مسلسل الفتوه الحلقة 21   لمعرفة ما ستصل إليه الأمور بعدما نصب النجم ياسر جلال "فتوة للجمالية" بعدما تغلب على "فرج" وأسقطه أرضا بعدما تغلب الأخير على أحمد صلاح حسني.

الأحداث قبل عرض مسلسل الفتوه الحلقة 21  

وطلب جلال من "ليل" التي تجسد شخصيتها الفنانة مي عمر الزواج عقب انتهاء أربعين والدها قبل عرض مسلسل الفتوه الحلقة 21 لتكون عزيزي المشاهد على دراية تامة بكل التفاصيل والأحداث.

تفاصيل عرض مسلسل الفتوه الحلقة 21  

وانتهت أحلام "عزمي" في أن يكون "فتوة" للمنطقة عقب تغلب فرج عليه ليأتي رجلا ملثما يرفض الإفصاح عن وجهه وهويته إلا أن أسقط فرج أرضا وينزع الغطء ليفاجأ الجميع بياسر جلال الذي استحق لقب "فتوة الجمالية" عن جدارة لتشتعل الأحداث قبل عرض مسلسل الفتوه الحلقة 21  .

ويبحث الجمهور المحب للنجم ياسر جلال والجميلة مي عمر في معرفة موعد عرض مسلسل الفتوه الحلقة 21  والقنوات الناقلة والتي سنستعرضها في السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل الفتوة الحلقة 21 والقنوات الناقلة له

ويذاع مسلسل الفتوه الحلقة 21 على قناة "الحياة" ، في الـ12:00 منتصف الليل ويعادفي الـ4 صباحًا، والـ 4:30 عصرًا.

تردد قناة الحياة 

القمر الصناعي              نايل سات 

التردد                         12015 

الاستقطاب                  رأسي (V).

معدل الترميز                27500 

معامل تصحيح الخطأ          5/6 


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