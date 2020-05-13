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مقالب_القطبين (10).. إيمانويل مايوكا "دبابة زامبية" تعطلت في الزمالك

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:33 م
مايوكا
مايوكا
علاء خليف
يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في الحلقة العاشرة من سلسلة "مقالب_ القطبين" مشوار الزامبي إيمانويل مايوكا لاعب الزمالك السابق:

تعاقد مسئولو الزمالك مع المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا في صيف عام 2016 قادمًا من نادي ميتز الفرنسي في صفقة كلفت خزينة القلعة البيضاء قرابة الـ12 مليون جنيه، وتسببت تلك الصفقة في انتقادات عنيفة لمسئولي الزمالك خاصة وأن اللاعب كان محترفًا بالدوري الإسرائيلي، ووكيله ايضًا كان إسرائيليا، وخرجت اتهامات كثيرة للزمالك بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، بعدما تم تحويل مبلغ 300 ألف دولار لوكيل اللاعب عبر أحد البنوك الإسرائيلية.

الزامبي "مايوكا" خيب آمال الجماهير البيضاء ولم يظهر بالمستوي المنتظر منه مع الزمالك، حيث شارك في 38 مباراة مع الفريق الأبيض بمختلف البطولات (26 بالدوري الممتاز – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 4 بكأس مصر)، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

تراجع مستوي "مايوكا" بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة له داخل القلعة البيضاء، وتسبب في صدمة قوية للجماهير الزملكاوية بعدما ظهر اللاعب بـ"كرش" وظهر زيادة كبيرة في وزنه خلال التدريبات والمباريات وتأثر مستواه البدني والفني بشكل كبير، مما دفع إدارة النادي للاستغناء عن خدماته عام 2017 بعدما أصبح عبئًا على الفريق الأبيض.

بعد رحيله عن الزمالك عاد إيمانويل مايوكا إلي الدوري الإسرائيلي، حيث انضم لصفوف فريق هابوعيل رعنانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، لكنه لم يستمر معه طويلا حيث رحل في نهاية العام وعاد إلي زامبيا عام 2019 ولعب ضمن صفوف فريق جرين بافلوز، وفي فبراير الماضي انضم لفريق ناباسا ستارز الزامبي.

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