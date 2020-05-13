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طيران الإمارات تستأنف الرحلات الجوية 21 مايو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
قالت شركة طيران الإمارات، إنه من المقرر أن تستأنف  خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات اعتبارًا من 21 مايو 2020، وتشمل لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، كما ستتيح الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي، وتتوفر هذه الرحلات للحجز على الموقع الإلكتروني.

وأكدت طيران الإمارات في بيان اليوم الأربعاء أنها اتخذت كامل الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة موظفيها وعملائها، وسوف يتمكن الراغبون في السفر على هذه الرحلات من الحجز إذا لبّوا المتطلبات المحددة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة. ويشمل ذلك موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في العودة إلى البلاد.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، سنتمكن من استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى الوجهات المعلنة، وتوفير مزيد من الخيارات أمام العملاء للسفر من دولة الإمارات إلى هذه المدن، وكذلك بين المملكة المتحدة وأستراليا، ونتعاون مع السلطات لاستئناف العمليات إلى وجهات أخرى، وقد اتخذنا إجراءات إضافية في المطار بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالتعقيم والتباعد الاجتماعي، ذلك أن سلامة وصحة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا تبقى دومًا على رأس أولوياتنا.

وأضاف: لا تزال طيران الإمارات تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم، وتعتزم الناقلة هذا الأسبوع تسيير رحلات من دبي إلى طوكيو ناريتا 15 مايو وكوناكري 16 و17 مايو وداكار 16 و17 مايو.

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