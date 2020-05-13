"التجارة" تكشف سبب تعليق قرار تحديد أسعار المواد الكحولية

قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تأجيل العمل بقرار تحديد سعر بيع بعض المواد الكحولية لمدة شهرين.





وأوضحت الوزيرة أن القرار جاء بناء على طلب أعضاء شعبة منتجي مستحضرات التجميل وشعبة منتجي المستلزمات الطبية، بهدف الاستمرار في العمل، لأنهم يواجهون العديد من المشاكل مع الموزعين والصيدلة نظرا للتفاوت الكبير في سعر الكحول.





وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتحديد سعر بيع بعض منتجات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في الأسواق، مثل الكحول والكمامات.





وضمت القائمة تحديد سعر بيع الكحول الإثيلي تركيزات 95 و99%، ليكون الحد الأقصى لسعر المصنع شامل الضريبة 35%، لسعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي لتركيز 70% 55 جنيها سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.





وتدرجت القائمة في تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح بين 7 جنيه كأقل سعر له وهي الكحول الإيثيلي تركيز 70%، للعبوة 60 أو 65 ملي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.





أما الكحول الإيثيلي 70% جيل، فيتراوح سعره ما بين 100 جنيه للزجاجة اللتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 ملي.