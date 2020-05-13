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وكيل تعليم الفيوم يتابع استعداد امتحانات الثانوية العامة (صور)
الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:20 م
ريهام على
عقد اليوم الأربعاء، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، محمد عبدالله، اجتماعًا مع مدير التعليم العام، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير شئون الطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للثانوية العامة، ومسئول الإستراحات والأمن والموجه المالي والإداري للمديرية والعلاقات العامة.
وأكد وكيل وزارة تعليم الفيوم، بأنه لايحرم طالب من أداء الإمتحان لأي سبب من الأسباب، ويتم تمكينه من حضور الإمتحان ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، على أن يتم تسليم الصناديق الخاصة بالإمتحانات.
وشدد وكيل تعليم الفيوم، على تجهيز الإستراحات والإشراف عليها وتعقيمها، وتطهيرها، ونظافتها، ويتم متابعتها من مديري الإدارات التعليمية، وقسم المتابعة بالمديرية، والتأكد من أن اللجان تستوعب الأعداد المقدرة لها، وأن المقاعد تتناسب مع الفئة العمرية لطلاب الثانوية العامة وتأسيسها بالأثاث المناسب من أجل توفير جو مناسب للطلاب.
وأصدر وكيل وزارة تعليم الفيوم، تكليفاته مشددة بتأمين اللجان، ومخاطبة الأمن وأرسال إخطار لمديرية الأمن الفيوم، بخطوط سير الإمتحان لتعيين الحراسة وتوفير دوريات علي مدار ل 24 ساعة تحسبا لأى ظرف طارق، مؤكدا على تنسيقه بالتواصل مع مديرية الصحة بهدف تزويد كل لجنة بصندوق اسعافات وندب زائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى توفير سيارة أسعار مجهزة أمام كل لجنة أستعدادا لأى ظرف يحدث داخل اللجنة لأى طالب أو طالبة.
وأكد وكيل وزارة تعليم الفيوم، بأنه لايحرم طالب من أداء الإمتحان لأي سبب من الأسباب، ويتم تمكينه من حضور الإمتحان ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، على أن يتم تسليم الصناديق الخاصة بالإمتحانات.
وشدد وكيل تعليم الفيوم، على تجهيز الإستراحات والإشراف عليها وتعقيمها، وتطهيرها، ونظافتها، ويتم متابعتها من مديري الإدارات التعليمية، وقسم المتابعة بالمديرية، والتأكد من أن اللجان تستوعب الأعداد المقدرة لها، وأن المقاعد تتناسب مع الفئة العمرية لطلاب الثانوية العامة وتأسيسها بالأثاث المناسب من أجل توفير جو مناسب للطلاب.
وأصدر وكيل وزارة تعليم الفيوم، تكليفاته مشددة بتأمين اللجان، ومخاطبة الأمن وأرسال إخطار لمديرية الأمن الفيوم، بخطوط سير الإمتحان لتعيين الحراسة وتوفير دوريات علي مدار ل 24 ساعة تحسبا لأى ظرف طارق، مؤكدا على تنسيقه بالتواصل مع مديرية الصحة بهدف تزويد كل لجنة بصندوق اسعافات وندب زائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى توفير سيارة أسعار مجهزة أمام كل لجنة أستعدادا لأى ظرف يحدث داخل اللجنة لأى طالب أو طالبة.
وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..
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