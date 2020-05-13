نكشف الحالة الصحية لطبيب عزل بلطيم بعد إصابته بالعمى والشلل أثناء العمل

قال محمود السكران، ابن خال الطبيب محمود سامي الذي أصيب بالعمى والشلل نتيجة إجهاده أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، إن الطبيب أصبحت حالته الصحية مستقرة، وهو محجوز حاليا في قسم العناية بمستشفى كفر الشيخ العام.





وأضاف السكران، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الطبيب لديه طفل يدعى "يحيى" ويبلغ من العمر شهرين فقط ولم يراه والده سوى مرة واحدة وبعدها ذهب لمستشفى العزل وأصيب بالعمى نتيجة الإجهاد في العمل بالمستشفى، موضحا أن الدكتور محمود هو من طلب الذهاب للعمل في مستشفى العزل ببلطيم، فهو يعشق مهنته، وحالته النفسية أيضا جيدة جدا لأنه يرى أن ما حدث له فخرا له أثناء أداء عمله.





وكشف السكران، أن الطبيب قرر عودته للعمل مرة أخرى داخل مستشفى العزل ببلطيم فور شفائه، موجها الشكر لكل من دعمه ووقف بجانبه معنويا.





وكان الطبيب محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذي انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابى كورونا في بلطيم مؤخرا وظل يؤدي واجبه حتى فقد بصره وقدرته على الحركة، حيث شعر بإجهاد شديد أثناء تأدية عمله مما تسبب في رفع ضغطه وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرا وقعيدا.





وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.



