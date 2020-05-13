وزير الصحة التركي محذرا.. سجلنا 1639 إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأربعاء، إنه إذا منحنا فرصة لفيروس كورونا، فمن المحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، ونكون عبرة للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى.

وأعلن الوزير عن تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، كما أشار إلى تسجيل 58 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.





وأفاد قوجة بأن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.





وأشار وزير الصحة التركي إلى أنه للمرة الأولى تراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف.





ونوه بأنه تم تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا بين مواطنين أجلتهم عن الكويت الأسبوع الماضي.





وأظهرت الفحوصات إصابة 36 مواطنا تركيا من أصل 291 تم إجلاؤهم عن الكويت قبل 5 أيام، وهو يخضعون للحجر الصحي في سكن طلابي بولاية توكات شرق البلاد.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده أجلت أكثر من 65 ألفا من مواطنيها في 110 دول، كانوا عالقين فيها جراء قيود السفر المفروضة في ظل جائحة كورونا.

وأكد قوجة أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.