تحت تهديد الثعبان.. أبو المعاطي زكي يعترف بأن رامز جلال أحسن ممثل في مصر

كان الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي ضحية الحلقة ال20 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة "mbc" في تمام الساعة ال6 مساء.





وقام رامز جلال بلف كرسي الاعتراف لحوض المياه فصرخ أبو المعاطي زكي قائلا " يارامز والنبي المحفظة والنبي حرام عليك رجليا الماية وصلتها" وقام رامز جلال بتهديده بالكابوربا فصرخ أبو المعاطب قائلا "لأه با أنقل رامز"



