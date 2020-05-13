Advertisements

رسالة نارية من سامح عاشور إلى نقيب المحامين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
وجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة إلى رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، محذرا من اتباع الوسائل الصغيرة التي لن تنال الا منه  وممن يعاونه ويحرضه.

وقال، إنه لن يستقبل رسائل أو خطابات من النقيب رجائي عطية، ليتقدم بما لديه للنيابة العامة لترى ما تراه طبقا للقانون، محذرا من اتباع الوسائل الصغيرة التي لن تنال إلا منه  وممن يعاونه ويحرضه.

وتابع "عاشور" خلال رسالة كتبها على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ألمحت إليك ولم تدرك وأفصحت لك ولم تعي في أكثر من مقام لأنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت منك أن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة العامة لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك".

وأشار إلى عدم الاهتمام بما يقول أو يفعل النقيب رجائي عطية، متابعا "وذلك بعد أن استعنت بأهلك في سب المحامين وإهانتهم وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين الهامة ومشاكلهم، وبعد أن انشغلت بتدمير جداول نقابة المحامين وإدخال غير المستحقين إليها سراً، وبعد أن أعدتم للنقابة قيادات الإخوان من الموظفين الذين خرجوا من الخدمة منذ أعوام، وبعد أن أصبح همك الأكبر هو إدارة وصناعة المشكلات الصغيرة والتافهة".

وأكد النقيب السابق للمحامين، أن ذلك جاء بعد صدور خطابات ورسائل متهاترة موجهة إليه لا تستهدف إلا الإساءة والانتقام والتشفي ولا ترعى قيمة أو تقليد من تقاليد المحاماة ولا غاية نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين".

وكان خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور، النقيب السابق، بشأن شركة دلتا للتنمية العمرانية.

وجاء نص الخطاب لسامح عاشور:
        
أرسلنا لسيادتكم في 23-4-2020 الخطاب المرفق صورته، للتكرم بالإفادة عما ترونه من واقع علمكم بالموضوع ومباشرتكم إياه.

وفيما تطلبه شركة دلتا للتنمية العمرانية من رد 5 ملايين جنيه مدفوعة للنقابة وحل ردها إليها على سند أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26-3-2020 كما لم تصلها دفعة مقدمة ولم يتم استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، خلافا لما ينص عليه البند الثاني بالعقد المبرم بينكم وبينها في 1-8-2019 وملحقه في 12-10-2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح عاشور رجائـي عطية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 16 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب أفريقيا جهود مكافحة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

07:11 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟