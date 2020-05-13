رد فعل غير متوقع من أبو المعاطي زكي في نهاية حلقته في "رامز مجنون رسمي"

انتهت الحلقة ال20 من برنامج "رامز مجنون رسمي" وذالك باستضافة الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي ويذاع البرنامج على قناة "mbc" في تمام الساعة ال6 والنصف مساء.





وقام رامز جلال بقرار فك أبو المعاطي زكي واعتقد انتهاء المقلب ولكنه تفاجأ بسقوطه في حوض المياه ولم يبدي أي رد فعل.



