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تعرف على موعد الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار" ل أمير كرارة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




حقق مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً منذ عرضه في بداية الموسم الرمضاني، ليصبح حديث السوشيال ميديا والشارع المصرى والعربى، وانتهت أحداث الحلقة السابقة باستعرض صناع المسلسل لقطات تسجيلية لوداع شهداء الفرافرة عام 2014، بالإضافة إلى صور وأسماء الشهداء الحقيقيين الذين استشهدوا في الكمين بجانب مشاهد تمثيلية توضح مدى حزن الأهالي على فراقهم.



قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


موعد الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

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