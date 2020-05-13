برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة تخريب أراضي الخريجين بمنطقة النوبارية

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الزراعة والداخلية والدفاع بشأن تخريب وتدمير أراضي الخريجين بمنطقة النوبارية دون تدخل من الجهات المعنية.





وأشارت النائبة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى وجود شكوى من المزارعين بمراقبة طيبة بمنطقة غرب النوبارية بشأن قيام بعض المواطنين بتجريف بعض قطع الأرضي الزراعية بقريتي سيدنا سليمان وحسين أبو اليسر، لاستخراج التربة الطفلية منها وبيعها بأسعار كبيرة.





وأكدت: قام بعض الأعراب بالمنطقة باستخراج الطفله منها، ثم تجريف أراضي مسلمه للشريجين بالاتفاق معهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية لاستخراج الطفله وإعادة استصلاحها مرة أخرى.





ونوهت النائبة: رغم تحرير محاضر ضد هذا الأمر، إلا أنه تلاحظ مؤخرا استمرار حالات التجريف حيث لم تجدي محاضر الشرطة في وقف هذه الأعمال ولخطورة العناصر التي تقوم بهذه العملية وإمتلاكها معدات ثقيلة، بما يتطلب معه تدخل القوات المسلحة في هذا الأمر لوقف هذه العمليات التي تؤدي إلي إتلاف البنية الأساسية للأراضي الزراعية





وطالبت عضو مجلس النواب، بتدخل الجهات المعنية، لمواجهة عملية تدمير أحد أكبر المشروعات القومية بالدولة ونشر الخراب والدمار فيه، وهو "المشروع القومي لشباب الخريجين بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة" والذي يجري تخريبه حاليا على مرأى ومسمع من جميع الجهات المسئوله بالمحافظة ومديريه الزراعة بالنوبارية وقطاع استصلاح الاراضي بالنوبارية.





وفي وقت سابق قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حققت طفرة كبيرة في مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، مما ساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يتفق أيضًا مع سياسات القيادة السياسية والحكومة المصرية، في علاج الأزمة السكانية وسحب الكتلة السكانية من الوادي والدلتا ونقلها إلى المناطق الجديدة.‏



