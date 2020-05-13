Advertisements

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة تخريب أراضي الخريجين بمنطقة النوبارية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الزراعة والداخلية والدفاع بشأن تخريب وتدمير أراضي الخريجين بمنطقة النوبارية دون تدخل من الجهات المعنية.

وأشارت النائبة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى وجود شكوى من المزارعين بمراقبة طيبة بمنطقة غرب النوبارية بشأن قيام بعض المواطنين بتجريف بعض قطع الأرضي الزراعية بقريتي سيدنا سليمان وحسين أبو اليسر، لاستخراج التربة الطفلية منها وبيعها بأسعار كبيرة.

وأكدت: قام بعض الأعراب بالمنطقة باستخراج الطفله منها، ثم تجريف أراضي مسلمه للشريجين بالاتفاق معهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية لاستخراج الطفله وإعادة استصلاحها مرة أخرى. 

ونوهت النائبة: رغم تحرير محاضر ضد هذا الأمر، إلا أنه تلاحظ مؤخرا استمرار حالات التجريف حيث لم تجدي محاضر الشرطة في وقف هذه الأعمال ولخطورة العناصر التي تقوم بهذه العملية وإمتلاكها معدات ثقيلة، بما يتطلب معه تدخل القوات المسلحة في هذا الأمر لوقف هذه العمليات التي تؤدي إلي إتلاف البنية الأساسية للأراضي الزراعية 

وطالبت عضو مجلس النواب، بتدخل الجهات المعنية، لمواجهة عملية تدمير أحد أكبر المشروعات القومية بالدولة ونشر الخراب والدمار فيه، وهو "المشروع القومي لشباب الخريجين بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة" والذي يجري تخريبه حاليا على مرأى ومسمع من جميع الجهات المسئوله بالمحافظة ومديريه الزراعة بالنوبارية وقطاع استصلاح الاراضي بالنوبارية.

وفي وقت سابق قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حققت طفرة كبيرة في مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، مما ساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يتفق أيضًا مع سياسات القيادة السياسية والحكومة المصرية، في علاج الأزمة السكانية وسحب الكتلة السكانية من الوادي والدلتا ونقلها إلى المناطق الجديدة.‏

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى خلق مجتمعات زراعية جديدة يتم توطينها بفئات الانتفاع المختلفة من الخريجين، صغار مزارعين، والمضارين، لافتًا الى انه تم الانتهاء من استصلاح 24 منطقة جديدة وتم توطينها بفئات الانتفاع ومن ضمن هذه المناطق المساحات الواقعة في منطقة غرب الدلتا وهى نطاق عمل مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية وهى تمثل أكثر من 50% من إجمالي المساحة المخصصة لفئات الانتفاع بمناطق الاستصلاح الجديدة (دون القطاع الخاص)، وتشمل 6 مناطق (مناطق أولية: منطقة طيبة والانطلاق) و(مناطق ثانوية: غرب النوبارية، البستان، بنجر السكر والحمام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلب احاطة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

منذ أقل من ساعة

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب أفريقيا جهود مكافحة فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ يوم

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

07:11 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟