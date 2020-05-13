تعرف على موعد الحلقة العشرين من مسلسل "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز

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دارت أحداث الحلقة السابقة من "ونحب تاني ليه"، بحادثة مريبة لطليق غالية "عبد الله"، فعندما علم أنها سوف تتزوج من مراد، سافر بسيارته الخاصة بعيدا عن فريق العمل، وأثناء حديثه مع مساعدته حول غالية، فقد أعصابه، ونتج عن ذلك عدم تحكمه في السيارة وانقلابها.



قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"



تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 20



وتعرض الحلقة 19من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.