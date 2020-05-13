البورصات الأوروبية تتراجع بنهاية التعاملات مع تزايد القلق من كورونا

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا.









وأغلقت كافة القطاعات والبورصات الأوروبية في النطاق الأحمر بقيادة أسهم السفر والترفيه التي هبطت بنحو 4.8 بالمائة.





ويأتي أداء الأسهم الأوروبية السلبي مع قلق المستثمرون بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المميت في بعض الدول الواقعة داخل منطقة اليورو والتي بدأت إعادة فتح اقتصاداتهم.





وينتظر المستثمرون في جميع أنحاء العالم الكشف عن لقاح لمواجهة أزمة الفيروس الذي أصاب أكثر من 4.2 مليون شخص حول العالم حتى الآن وأودى بحياة 293 ألف آخرين، وفقًا لخريطة جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.





وتتزامن خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع قوي للأسهم العالمية وعلى رأسها "وول ستريت" حيث فقد "داو جونز" 500 نقطة خلال التعاملات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 5.8 بالمائة على أساس شهري في مارس الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق.





كما تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق.





وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.9 بالمائة عند مستوى 333.9 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 5904 نقطة.





وشهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 2.6 بالمائة عند مستوى 10542.6 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.8 بالمائة ليسجل 4344.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.0834 دولار.